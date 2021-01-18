İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 'terhis' yoğunluğu dikkat çekti

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı uçak seferlerinin rötarlı yapıldığı İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda asker terhis ve sevkiyatları da bugünlere denk gelince kalabalık görüntüler oluştu. Kapılarda Koronavirüs önlemlerinin yetersizliği ve sosyal mesafeye uyulmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı seferlerinin rötarlı yapıldığı İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda asker terhis ve sevkiyatları da bugünlere denk gelince kalabalık görüntüler oluştu. Kapılarda Koronavirüs önlemlerinin yetersizliği ve sosyal mesafeye uyulmaması vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren yolcular, tüm uçakların tam kapasite uçtuğunu belirtirken, asker terhislerinin kısım kısım yapılıp yoğunluğun azaltılabileceğini savundu. Bir vatandaş, "Askerler 20 kişi aynı koğuşta kalıyor. Bir kişiye Koronavirüs bulaşsa tüm koğuş hastalanır" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Bazı yurttaşlar ise uçakta boşluk bırakılmadan yan yana oturulmasını eleştirdi. "Sosyal mesafeye uyulsa ne olacak, kısa süre sonra herkes daracık uçağın içinde yan yana oturacak" yorumunu yaptı.

Kaynak: ANKA