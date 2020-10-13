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İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen kişilere 13 bin liraya yakın ceza

13 Ekim 2020 08:39

İzmir'de raylı sistem İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen iki kişiye 13 bin liraya yakın para cezası uygulandı.

İzmir'deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da bir grup gencin maske takmadıkları, İZBAN'da sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. 

13 bin liraya yakın ceza

İZBAN'da sigara içen,yüksek sesle şarkılar söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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