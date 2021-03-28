İyi Partililer siyah önlükler giyip meydanda Andımız'ı okudu

Danıştay'ın kararıyla kaldırılan Andımız'a Kastamonu İyi Parti İl Başkanlığı siyah önlükler giyip meydanda Andımız okuyarak sahip çıktı.

Andımız'ın okutulması yönündeki kararın iptal edilmesine İyi Partililer Danıştay kararına tepki olarak Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda Andımız'ı okudu.

Andımızı okuma eylemine İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ile partililer katıldı. Hep bir ağızdan okunan Andımız’a çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Öte yandan Danıştay’ın kaldırma kararına rağmen Eğitim- İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin okullarda Andımız’ı okutacaklarını açıklamıştı.