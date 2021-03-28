T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Partililer siyah önlükler giyip meydanda Andımız'ı okudu

İyi Parti Kastamonu İl Başkanlığı'ndan siyah önlüklü eylem

28 Mart 2021 14:33

Danıştay'ın kararıyla kaldırılan Andımız'a Kastamonu İyi Parti İl Başkanlığı siyah önlükler giyip meydanda Andımız okuyarak sahip çıktı. 

Andımız'ın okutulması yönündeki kararın iptal edilmesine İyi Partililer Danıştay kararına tepki olarak Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda Andımız'ı okudu.

Andımızı okuma eylemine İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ile partililer katıldı. Hep bir ağızdan okunan Andımız’a çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Öte yandan Danıştay’ın kaldırma kararına rağmen Eğitim- İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin okullarda Andımız’ı okutacaklarını açıklamıştı.

andımızantiyi partikastamonuil başkanlığı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2021

İsrail'in vurduğu medya kuruluşlarının bürolarının olduğu binanın yıkılma anı

Batman'da polis ve bekçiler bir çocuğu darp etti

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın 'Helallik istiyoruz' sözlerine tepki: 'Para yok diyemez,' birileri için para var, üstelik dolar var, avro var

Pendik’te drift yapan sürücü, tepki gösteren mahallelilerin üzerine aracını sürdü

Rıza Türmen: Yeni bir ‘biz’ yaratmak lazım; öyle bir düzen kuralım ki, bir daha otoriter rejim gelmesin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istemesinin ardından sosyal medyada gündem olan video...

İyi Parti, Erdoğan'ın helallik istediği videoya alt yazı yaptı: "O...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Turgut Kazan, Mehmet Ağar'ın nasıl 'aklandığını' açıkladı...

Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!...

WhatsApp'tan güncelleme süreci hakkında açıklama...

Uğuroğlu: Şaşırma Abdülkadir şaşırma, Erdoğan için Babacan’ın oylarının yükselişi, "İsrail'in...

Dilipak: Hoş, biz de “Yerli ve Milli”nin suyunu çıkardık...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istemesinin ardından sosyal medyada gündem olan video...

İyi Parti, Erdoğan'ın helallik istediği videoya alt yazı yaptı: "O...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24