İyi Partili Yılmaz: Dolar'ın 10 Lira olmasından rahatsız değiller, bu bir tercih

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, doların 10 lira olmasından iktidarın rahatsız olmadığını belirtti ve "Yavaş yavaş ısıtılan kurbağa misali bizi öldürüyorlar. Ekonomiyi öldürüyorlar, fakirleşiyoruz, bunun sonu açlık" dedi.

Yılmaz, "Kime sattı, kaça sattı, bilgi sızmış mıydı? Elimizde kanıt yok ama günü geldiğinde bulunacaktır. Bildiğimiz Merkez Bankası rezervlerini Merkez Bankası'nın değil, 3 kamu bankasının sattığı..." diye konuştu.

KRT TV'de 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında konuşan Yılmaz, Merkez Bankasının makas değiştirdiğinin altını çizdi. "Türkiye ekonomisi üzerinden deney yapıyorlar. İlk deneyde 128 milyar dolar gitti. İkinci deneyde fakirleştik, başımız belada" diyen Yılmaz "Siyasi irade bir tercihte bulundu. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Bu tercihin ülkeyi düzlüğe çıkaracağını, karşı karşıya olduğumuz sorunlarız çözeceğini söylüyorlar. Bu onlara göre yanlış politika değil, bir tercih" dedi.