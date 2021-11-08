İyi Partili Yıldız: KYK yurdunda "Neden kilosu 40 liradan domates satıyorsunuz?" dedim; "Çeri domates dışında bir şey sevmiyorlar" yanıtı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nden İyi Partili üye Vedat Taylan Yıldız, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda "Gençlere neden kilosunu 40 liraya domates satıyorsunuz?" sorusuna yurt yönetiminin "Gençler çeri domates dışında bir şey yemeyi sevmiyor" yanıtını verdiğini aktardı.

İBB Meclisi'nde konuşan Yıldız şöyle devam etti;

"Ekmeği neden 2.5 liraya satıyorsunuz, bedava vermiyorsunuz?' diye sordum, 'Çünkü israfa sebep oluyor' dediler. İnanamadım. O zaman dedik 'Halk ekmeği 1 lira 25 kuruştan satıyoruz. Oradan alalım bunu.' Sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Gençlerimizi daha ucuz ekmeğe, bedava ekmeğe kavuşturacağız."