T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bakan Soylu taklidi; "Oh diyecektiniz..."

"Keşke 18 yıllık iktidarınızda 'faize bir kuruş kaptırmadık' diyebilmekten hissenize 'oh' gibi bir nida düşmüş olsaydı"

23 Aralık 2020 12:33

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'yu taklit ederek "Milletin cebine giren her kuruş için Sayın Süleyman Soylu'nun iliklerinin son zerresine kadar 'ohh' olsun deyişine biz de mukabele ediyoruz. Keşke 18 yıllık iktidarınızda 'faize bir kuruş kaptırmadık' diyebilmekten hissenize 'oh' gibi bir nida düşmüş olsaydı" dedi. 

"500 milyar faize 18 yılda para ödemişiz" diyen Ağıralioğlu, "Bu paraları buraya ödemeseydiniz hissenize şunlar demek düşecekti; 'Oh faize bir kuruş para vermedik, oh 22 tane nükleer santral yaptık, oh 15 tane Kanal İstanbul yaptık" diye konuştu.  

 

ETİKETLER

süleyman soylusoyluiyi partiiyi partiligündem

Diğer Videolar

Sahalarda nadir görülen köşe vuruşu taktiği; düdük çalana kadar böyle beklediler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2021

Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü!

İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk

Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!

HDP, 'Herkes için adalet' kampanyasını 'Haykır' şarkısı ile tanıttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına...

Derbi sonrası Arda Turan ve Marcao'nun soyunma odasında küfürlü tezahürat...

New York Eyalet Mahkemesi'nin Boğaziçi Üniversitesi arazisine el koyabileceği iddia...

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan: Boğaziçili akademisyenlerin yüzde 98’i,...

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya mektup: Lütfen,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24