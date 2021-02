İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bakan Soylu taklidi; "Oh diyecektiniz..."

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taklit ederek "Milletin cebine giren her kuruş için Sayın Süleyman Soylu'nun iliklerinin son zerresine kadar 'ohh' olsun deyişine biz de mukabele ediyoruz. Keşke 18 yıllık iktidarınızda 'faize bir kuruş kaptırmadık' diyebilmekten hissenize 'oh' gibi bir nida düşmüş olsaydı" dedi.

"500 milyar faize 18 yılda para ödemişiz" diyen Ağıralioğlu, "Bu paraları buraya ödemeseydiniz hissenize şunlar demek düşecekti; 'Oh faize bir kuruş para vermedik, oh 22 tane nükleer santral yaptık, oh 15 tane Kanal İstanbul yaptık" diye konuştu.