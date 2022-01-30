İyi Partili Ümiy Özlale: Yeni TÜİK Başkanı bankalara telefon edip yöneticileri görevden almak istemişti

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, katıldığı bir programda yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın BDDK Başkan Yardımcısı iken bankalar üzerinde baskı kurduğunu öne sürerek " Yeni TÜİK Başkanı bankalara telefon edip yöneticileri görevden almak istemişti. Böyle bir ünü var... Aynı zamanda aileden de biri, damatlık özelliği var" dedi.

İyi Partili Ümit Özlale, KRT TV'de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına konuk oldu.

"TÜİK'te 20 ayda 4 tane başkan değiştirecek ne olmuş olabilir?"

Programda TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendiren Özlale, şunları söyledi:

"Yeni TÜİK Başkanı Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcısı iken direkt bankalara telefon edip, genel müdür yardımcılarını ya da yönetim kurulu başkanlarını görevden almalarını isteyen bir isimdi. Böyle bir ünü var... Aynı zamanda aileden de biri, damatlık özelliği var. Ama o da son kullanma tarihi olan biridir. Ne zaman Cumhurbaşkanının çok hoşuna gitmeyen bir veri açıklanır, onun için de geri sayma başlar."

"Son derece teknik bir kurum olan TÜİK'te 20 ayda 4 tane başkan değiştirecek ne olmuş olabilir" diye soran Özlale, "Cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyen veriler açıklanmış olabilir" yanıtını verdi.



"Görevden alınacaklarını anladıkları zaman dürüstlükleri tutuyor"

Sait Erdal Dinçer'in görevden alınmasının nedenini de yorumlayan Özlale, Erdoğan'ın kızgınlık nedenini aralık ayı enflasyonun yüksek çıkmasına bağladı. Özlale, Dinçer'in aralık ayı enflasyonuna kadar iktidarla paralel çalıştığını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Sadece aralık ayı enflasyonunu biraz beklentilerle paralel bir şekilde açıklamıştı ama onun öncesinde de halkın veya şirketlerin hissettiği enflasyonun çok uzağında bir enflasyon açıklamıştı. Yani o bürokratın dürüst bir bürokrat olduğunu söylemek mümkün değildi. Ama ne zaman aralık ayı enflasyonunda hile yapmamaya karar verdi, daha sonrasında da görevden alınmayı göze aldı o zaman dürüstlüğü tuttu. Şimdi bu dönemin bürokratlarına böyle bakmak gerekiyor.

Son dönemlerinde görevden alınacaklarını anladıkları zaman bürokrat olduklarını, bağımsız devlet memuru olduklarını hatırlıyorlar ama tabi iş işten geçiyor. Daha sonrasında karşımıza birer kahraman gibi çıkmaya başlıyorlar ama halkın deyimiyle "yemezler". Biz bu eski TÜİK başkanının da neler yaptığını biliyoruz."