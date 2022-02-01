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İyi Partili Ümit Özlale: İktidar sebep, ödenemeyen faturalar sonuçtur

01 Şubat 2022 14:34

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, enerji kesintisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervlerindeki 128 milyar doların satılması olayının farklı alanlar olmasına rağmen benzerlik gösterdiğini öne sürerek bu iki olayın arasındaki benzerlikleri açıkladı.   

İyi Parti Twitter hesabından paylaşılan videoda Ümit Özlale, enerji kesintisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervlerindeki 128 milyar doların satılması olaylarının benzerliklerini açıkladı.

Özlale'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle;

"İktidar; devlet yönettiğini unutan ciddiyetsizliğiyle, baskıyla çözüm bulabileceğini sanan acizliğiyle ve yandaşına kâr sağlama sevdasıyla bizi her geçen gün fakirleştiriyor...Yani iktidar sebep, ödenemeyen faturalar sonuçtur."

İyi PartiÜmit Özlaleenetji kesinti128 milyar dolar

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