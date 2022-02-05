İyi Partili Ümit Dikbayır: Alışveriş sonrası asgari ücretten geriye sadece 183,85 lira kaldı

İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin ev ekonomisini anlatmak amacıyla “Milletin Geçim Derdi” çalışması yaptı. Giderlerin ardından elinde sadece bin 30 lira kaldığını belirten Dikbayır ve eşi, market alışverişine çıktı. Alışverişi tamamlayan Dikbayır ve eşi, “Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık” dedi. Alışveriş sonrası asgari ücretten geriye sadece 183,85 lira kaldığı görüldü.

İyi Partili Ümit Dikbayır, geçtiğimiz yıl yurttaşın ekonomik sorunlarını anlatmak için ‘Milletin Enflasyonu’ çalışmasını yapmıştı. Her ay pazar ve market alışverişi yapan Dikbayır, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışını açıklamıştı.

Çalışmada asgari ücret alan bir aile pilot olarak seçildi. Aylık 4 bin 253 lira ile kira, faturalar, ulaşım ve diğer kalemlerdeki giderlerin ödemesini yapan Dikbayır, “Geçen ay 1,261 lira kira, vermiştik. Kiramız aynı. Apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı. Su faturası 135 liraydı 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı 500 lira geldi” dedi.

"16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık"

Ödemeler sonrası geriye kalan 1,030 lira markete giderek mutfak alışverişi yapan Dikbayır ve eşi, geçen ay temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinden bir kısmını kasada bıraktı. Alışveriş sonrası 845,15 lira ödeyen Dikbayır, “Geçen ay 1, 400 lira ile gitmiştik bu ay 1 ,30 lira gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. Bu ay bunların 16’sının ya bir kısmını ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık masada” dedi.

"Ay sonuna kalan para 183,85 lira"

Alışveriş listesi gösterilen video da “6 ürünün gramajını düşürdük, 10 ürün alamadık. Ay sonuna kalan para 183,85 lira” bilgisi paylaşıldı.