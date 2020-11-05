İyi Partili Türkkan: Umarım bundan sonra iktidar apartman diye mezarlık inşa edilmesine izin vermez

İyi Partili Lütfü Türkkan, İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem hakkında, "Hepiniz biliyorsunuz ki hayatını kaybeden insanların sorumlusu deprem değil, 1999 depreminden bu yana sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler ve müteahhitlerdir" dedi.

"Cuma günü ne yazık ki yine yüreğimiz yandı" diyen Türkkan, "Acımız hala taze. Deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Dün itibariyle de İzmir’de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı" diye konuştu.

Lütfü Türkkan'ın açıklamaları şöyle:

"Sorumlu yöneticiler ve müteahhitlerdir"

"AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çalışmalara katılan diğer belediyelerin çalışanları büyük fedakârlıklarla önemli işlere imza attı. Gece gündüz demeden zor şartlarda canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. İzmir’de yaşanan deprem felaketinde 114 vatandaşımızı kaybettik. 137 vatandaşımızın da tedavisi sürüyor. Saatler geçtikçe canımız yandı, canımız azaldı, enkaz altından çıkarılan her bir canla beraber umutlarımız daha da arttı.

Ama hayat bazen ne kadar da acımasız! Annesi, herkesten ve her şeyden önce annesi, babası, eşi, nişanlısı, çocukları, arkadaşları, yalnız onlar mı, bütün bir millet acı ve azap içinde bekledik.

Kimsenin gözüne uyku girmedi, lokmalar boğazımız da düğümlendi. Bizim umutlarımızı depremde enkaz altından sağ çıkan Elif, İdil, Ayda ve daha nice canlarımız öyle tazelediler ki; yenilendik, motivasyonumuz arttı ve gözlerimiz dolu dolu hayata yeniden bağlandık. Deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekli.

Hepiniz biliyorsunuz ki hayatını kaybeden insanların sorumlusu deprem değil, 1999 depreminden bu yana sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler ve müteahhitlerdir. Umarım bundan sonra İktidar apartman diye mezarlık inşa edilmesine izin vermez ve gerekli adımları atar. 2002’den beri depremlerle ilgili verilen 58 araştırma önergesini reddeden Ak Parti’ye son yaşanan deprem ders olmuştur. Salı günü Genel Kurul’da 5 parti grubunun ortak önergesiyle depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisi kabul edildi. Geç de olsa bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu konuda komisyonun yapacağı çalışmalar büyük önem taşıyor. Biz de İYİ Parti olarak komisyonda görev alacak 2 milletvekilimizle komisyon çalışmalarını titizlikle takip edeceğiz."

"18 yıldır iktidardasınız, 36.9 deprem vergisi topladınız hiçbir şey yapmadınız"

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadelerini okudum, “sadece kamu imkanıyla olacak iş değil. Vatandaşımız da evleri depreme dayanıklı mı baktırmalı, gerekirse üstüne biraz koyarak sağlam bina için harekete geçmeli" demiş. Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten saraydan bakmaya başlamış meseleye, Saraydan görülmüyor çünkü bunlar. İki gün evvel Gebze’de belediyenin önünde vatandaş kendini yakmak istedi, sebebi açım diyor adam. Açım diyen adama evini daha konforlu yapsın demek bu vatandaşın derdiyle ilgilenmiyor demek. Bir de 1939 Erzincan depremini hatırlatmış ve o dönemde Faik Öztrak’ın Babasının İçişleri Bakanı olduğunu söylemiş. Ben Sayın Cumhurbaşkanı İzmir’de kayıtlara girmiş ilk deprem M.Ö. 26 yılında yaşanmış daha sonra M.S. 7. Yüzyılda da 7 büyüklüğünde deprem yaşanmış Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bu depremlerin failleri kim bunu araştırmalı. El insaf; 18 yıldır iktidardasınız 36.9 milyar dolar deprem vergisi topladınız hiçbirşey yapmadınız 1939’daki Erzincan depremini söylüyorsunuz. İnsanda biraz yüz ister, insanda biraz astar ister."

"Eğer sürü bağışıklığına bıraktıysanız millete haber verin"

Her gün 3-4 arkadaşımızın Covit nedeni ile hasta olduğunu duyuyoruz, hiç öyle Sağlık Bakanının dediği gibi günde 2000 vaka filan değil. Aci Cinisli Erzurum milletvekilimiz şu anda Covitten hasta. Dün özel bir hastaneye gitti hastanede yatmak istiyorum demesine rağmen yatıramadılar, yer yok. Bir milletvekiline hastanelerde yer bulamıyorsanız, vatandaş Mehmet’e hiç yer yok. Vatandaş Mehmet’in durumu, hastanede entübe öncesi acilde 15. Sırada bekliyor. Bunun bur adım ötesi hastane koridorlarında yatan insanlar. Gerekirse hafta sonu hafta arası insanları sokağa çıkmaktan men edin. Eğer sürü bağışıklığına bıraktıysanız millete haber verin millet kendini kilitlesin.

"Dün kahramandılar, bugün terörist mi oldular?"

Depremin yaşandığı 30 Ekim günü İzmir’e yardıma gelenler arasında Soma’da direnişte olan tazminat mağduru maden işçileri de vardı. Eylemlerini yarıda bırakan madenciler kazma kürekleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. “Bize burada ihtiyaç kalmadığında direniş alanımıza da geri döneceğiz” demişlerdi. 24 gündür eylem yapan Somalı tazminat mağduru maden işçileri sorunlarına hala çözüm bulunmadığı gerekçesi ile ikinci defa Ankara’ya yürümek isteyince jandarma izin vermedi ve müdahalede bulundu. Daha dün İzmir depreminde arama kurtarmaya yaptıkları katkılarından dolayı kahraman ilan etmiştiniz. Şimdi ne oldu. Dün kahramandılar, bugün terörist mi oldular.

"Millete aptal muamelesi yapmayın"

"Bankaya geçen yıl 100₺ yatırsaydın faizle bu yıl 112₺ olacaktı. Geçen yıl 100₺ ile dolar alsaydın bu yıl 149₺ olacaktı. Geçen yıl 100₺ ile altın alsaydın bu yıl 185₺ olacaktı. Ama TÜİK’in açıkladığı enflasyon 10.5%. Millete aptal muamelesi yapmayın bu millet bunu yemez."

Yılbaşından bugüne TL'ye karşı

Tanzanya Shillingi : % 41

Mısır Paundu :% 43,6

Libya Dinarı : % 43,6

Azerbaycan Manatı % 42

Afgan Afghani : % 42

Ermenistan Dramı :%39,6 değer kazanmış.

Ekonomiyi yönetenlere sorsan uçuyoruz. Dünya bizi kıskanıyor.