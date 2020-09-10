İyi Partili Türkkan'dan Bakan Soylu’ya 'kaymakam' sorusu: Burada ihanet eden kim?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Malazgirt Zaferi kutlamalarında Cumhurbaşkanının dibine kadar girebilen" kaymakamın görevden alındığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Kaymakamı kim atadı Sayın Soylu? Burada ihanet eden kim, ihanete vesile olan kim? Bunun cevabını Sayın Soylu’dan bekliyoruz" dedi.

Türkkan konuya ilişkin şunları söyledi;

"Soylu'ya soruyorum"

"İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak soruşturmaları sonrasında mülki idare amirliklerinde görevli son iki günde 100’e yakın Vali Yardımcısı ve Kaymakam Fetö iddiasıyla görevden alındı. Görevden alınanlar arasında yer alan Ahlat Kaymakamı İsa Erat dikkat çeken bir isim. Ahlat'ta 26 Ağustos’ta yapılan Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ev sahipliği yaptı."

"Temmuz ayında canlı yayında AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanlığının bazı Fetöcülere göz yumduğunu söylemişti."

"Metiner; Bazı isimler var bizde. Biz de izliyoruz kendimize göre. Kritik yerlerde hâlâ isimler varsa, 'Nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz, kazanmamız lazım' adı altında bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ'yle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabiliriz' ifadelerini kullanmıştı."

"Canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metiner'e 'Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum demektir' demişti."

"Sayın Süleyman Soylu’ya soruyorum; 28 Ağustos 2019’da göreve başlayan, Malazgirt Zaferi Anmalarında Sayın Cumhurbaşkanı’nın dibine kadar girebilen Kaymakamı kim atadı Sayın Süleyman Soylu? Burada ihanet eden kim, ihanete vesile olan kim? Bunun cevabını Sayın Soylu’dan bekliyoruz."