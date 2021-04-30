İyi Partili Subaşı: Fiyaskoya dönüşünce 'Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' kitabı dağıtılamadı

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi'ni anlatan 485 sayfalık kitabın, ülkede pandeminin durumu nedeniyle dağıtılamadığını söyledi. Subaşı “Asrın başarısı, Asrın fiyaskosuna dönüşünce kitapla ilgili masraflar cebimizden çıktığı ile kaldı. Bu olay da gösterdi ki; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hiç bir şey iyi yönetilemiyor ve fiyaskoyla sonuçlanıyor" dedi.

Hasan Subaşı TBMM’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim bölümü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından önsözü yazılan 'Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' başlıklı 485 sayfalık kitabın ülkede pandeminin durumu nedeniyle dağıtılamadığını söyledi.

Hasan Subaşı; elinde dağıtılmayan kitapla TBMM’de, kitabın takdiminin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alındığına dikkat çekerek, şöyle devam etti;

“Kitapta salgının her aşamasında Hükûmetin destansı başarısından söz ediliyor. Cumhurbaşkanı şöyle diyor: ‘tüm dünyaya yardım malzemeleri gönderdik. Afrika’da 44 ülke, Avrupa’da 43 ülke, Asya’da 33 ülke Amerika’da 22 ülke, Okyanusya’da 15 ülke olmak üzere toplamda 157 ülkeye farklı ihtiyaçlara göre yardımlar yaptık, aralarında ABD Almanya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Norveç, Filistin, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Belçika, Brezilya ve Küba gibi ülkelerin olduğu bu 157 ülkenin hangi kıtadan hangi dinden ya da gelişmiş az gelişmiş olduğuna bakmadan yardım ettik’ Fahrettin Altun ise sözde eseri için ‘Tarihe not düşen bir belge niteliğindedir. Gelecek nesiller verilen bu destansı çabayı hayırla yâd edecek ve insanlık için yaptıklarımızı daha iyi anlayacaklardır’ demiş ama maalesef…’’

Hasan Subaşı, konuşmasının son bölümünde kitabın içeriğinin, şu anki durumu yansıtmadığını belirterek, “İktidarın algılarla yöneteceklerini zannettikleri pandemi, ülkemizde Avrupa ve dünyada nüfusa oranla en çok vaka ve can kaybının ortaya çıkması karşısında sanıyorum bu hayli pahalı kitapların dağıtımından vazgeçildi” ifadelerini kullandı.

Subaşı, konuşmasını şöyle tamamladı;

“Asrın başarısı, Asrın fiyaskosuna dönüşünce kitapla ilgili masraflar cebimizden çıktığı ile kaldı. Bu olay da gösterdi ki; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hiç bir şey iyi yönetilemiyor ve fiyaskoyla sonuçlanıyor.”