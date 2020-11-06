İyi Partili Özlale'nin pazar gezileri sürüyor: Vatandaşlar, pazarcılar gıda fiyatlarının bir senede en az yüzde 30 arttığını söylüyor

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Ümit Özlale, İstanbul-Çayırbaşı pazarında yaptığı basın toplantısında, tarım politikaları, enflasyon ve gıda fiyatlarından dış ticarete, ülkenin ekonomik verilerini değerlendirdi.

Özlale, "Bir sene içerisinde hayvan yemine kadar her şeyin en az yüzde 50 arttığını görürsünüz, mazot için aynı, gübre için aynı. Çiftçinin üretim maliyetleri artıyor. Üretim maliyetlerinin pazara yansımasını burada hep beraber görüyoruz. Buna rağmen çiftçiye ayrılan tarımsal destekler önümüzdeki sene için de 22 milyar. Biz bunun için önerge verdik reddedildi" diye konuştu.

"Tarımdaki problemleri ithalatta çözemezsiniz"

İyi Partili Ümit Özlale'nin açıklamaları şöyle:

"Bugün sizlere Sarıyer Çayırbaşı Pazarı’ndan sesleniyoruz. Geçtiğimiz hafta Tüketici fiyat endeksi açıklandı biz enflasyonun yüzde 12’lere vardığını gördük. Bir kez daha anladık ki vatandaşımız, Hazine ve Maliye Bakanı’nın tersine paramızın son 30 yılın en düşük değerine inmesinin olumsuz etkilerinin farkında. Üretici maliyetleri artıyor dolardan dolayı. Bunu en başta her geçen gün artan gıda fiyatlarında görüyor. Yayından önce burada pazarcı kardeşlerimizle vatandaşımızla konuştuğumuzda gıda fiyatlarının bir senede en az %30 arttığını söylüyorlar. Üstelik üretici fiyatlarındaki artışın %18 olması bu fiyatların önümüzdeki aylarda daha da artacağını gösteriyor. Konuştuğumuz herkes bunun çözümünün daha farklı bir yerde olması gerektiğini söylüyor. Bugün temel problemlerden bir tanesi şu; berbat bir tarım politikası var bu tarım politikasının kuru bir türlü önleyemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejisi ile birleştirdiğiniz zaman önümüze bu korkunç tablo çıkıyor, bu tablo çok sürdürülebilir değil, bizi fakirleştiren bir tablo. Bunun çözümü daha iyi ayağı yere basan tarım politikalarıdır.

"Bir sene içerisinde hayvan yemine kadar her şeyin fiyatı en az yüzde 50 arttı"

Bizim hep söylediğimiz bir şey var, tarımdaki problemleri ithalatta çözemezsiniz. Burada çok önemli bir yapısal problem var. Tarımsal desteklerin artırılıp çiftçinin çok daha iyi koşullarda üretim yapmasının sağlanması gerekiyor. Bunun için Meclise bir önerge verdik dedik ki, 22 milyar olan bütçeyi 25 milyara çıkarın. Bir sene içerisinde hayvan yemine kadar her şeyin en az yüzde 50 arttığını görürsünüz, mazot için aynı, gübre için aynı. Çiftçinin üretim maliyetleri artıyor. Üretim maliyetlerinin pazara yansımasını burada hep beraber görüyoruz. Buna rağmen çiftçiye ayrılan tarımsal destekler önümüzdeki sene için de 22 milyar. Biz bunun için önerge verdik reddedildi. Bu reddedilen ilk önergemiz değil. Biz burada mahsuplaşmaya imkan veren bir önerge verdik. Gayet mantıklı bir çözüm önerisi ama kabul edilmedi. Vatandaşın alım gücünü artıracak, şirketlerin esnafımızın hayatını kolaylaştıracak önerilere genelde kendisini kapatan bir ekonomi anlayışıyla karşı karşıyayız. Burada İyi Parti’nin çözüm önerileri var bunu Meclis’e getirdiği zaman bir karşılığı yok."

"Hazinenin yanlış borçlanma stratejisi sonucu borçlanma maliyeti 134 milyar TL'dir"

"Berbat tarım politikalarından başka bir konuya geçelim oda tabii ki bu ekonominin yerli ve milli olduğu ve faiz lobisinden kurtulduğu. Bunu da rakamlarla desteklemek neredeyse mümkün değil. Bakın Partili Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne geçtiğimiz tarihten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı çok yanlış bir borçlanma stratejisiyle dolar ve altın cinsinden borçlandı. Dolar cinsinden borçlanmanın 1,5 sene içerisindeki maliyeti 98 milyar TL’dir, altın cinsinden borçlanmanın toplam maliyeti 36 milyar TL’dir. Toplam 134 TL. Biz aslında faiz lobisinden kurtulduk derken çok daha yüksek bir lobi ile karılaşmış durumdayız. Bir başka hesapla Hazine TL üzerinden %37 faiz ödese bu borçlanma maliyetiyle karşılaşırdı. Altınla borçlansaydık yüzde 57 faiz ödüyorduk. Karşımızda çok yüksek bir maliyet var. 134 milyar TL, kişi başı 1600 TL’lik bir borçlanma maliyeti getirmiştir. Yani dört kişilik bir aileyseniz bunun maliyeti 6400 TL’dir. İki aylık mutfak harcaması kadar. Türkiye’nin kaynakları var, sorun bu kötü kurumsal yönetim anlayışında ve uygulanan beceriksiz politikalarda. İYİ Parti’nin burada ilk olarak getirmek istediği çözüm kurumsal bir yönetim anlayışını tesis etmek ve bu çözümleri tekrar mecliste işler hale getirmektir."

"Çalışanın emekli olmasını imkansız hale getiren düzenlemeye izin vermeyeceğiz"

"Son olarak da yeni torba yasa önerisiyle ilgili konuşmamız gerekiyor. İYİ Parti olarak günümüzün değişen koşullarına göre oluşan çalışma biçimlerini çalışanın hakkını koruduğu sürece destekleriz. Bu yeni nesil çalışma biçimlerinin çalışanın emekli olmasını nerdeyse imkansız hale getirecek şekilde iktidar tarafından desteklenmesine karşı çıkıyoruz. Bu problemin giderek içinden çıkılmaz hale gelen bir EYT mağduriyetine dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bunun mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Hem Türkiye hem dünya yeni çalışma düzeniyle karşı karşıya bu yeni çalışma biçimiyle karşı karşıya olması yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Mevcut düzenlemelerin şu anki yeni ekonomiye cevap vermediğini mutlaka bu sorunların çözülmesi gerektiğini söylemek isteriz. Bu konuda da çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu dilerim."