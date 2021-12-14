İyi Partili Özkan, söylediklerini inkar eden AKP'li meclis üyesine söylediklerini dinletti: "AKP Nedir?"

14 Aralık 2021 09:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar, katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığı nedeniyle Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hakkında, “Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz” açıklaması yapmıştı.
Kuyrukların 'kurgu' olduğunu savunan Kaynar, “Ne bekliyorlar” sorusu üzerine de, “Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar” yanıtını vermişti.
Kaynar, söz konusu ifadeleri İBB Meclis toplantısında inkar etti.
İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise AKP’li Kaynar’ın sözlerini İBB Meclisi’nde video ile yeniden hatırlattı.
O ana dair görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan İbrahim Özkan, “AKP Nedir? Nezaketimi koruyarak rencide etmemeye çalıştım. Umarım etmemişimdir.” ifadelerini kullandı.
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