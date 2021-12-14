T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Partili Özkan, söylediklerini inkar eden AKP'li meclis üyesine söylediklerini dinletti: "AKP Nedir?"

AKP'li Kaynar, halk ekmek büfeleri önünde bekleyenlerin görüntü için beklediğini söylemişti

14 Aralık 2021 09:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar, katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığı nedeniyle Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hakkında, “Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz” açıklaması yapmıştı.

Kuyrukların 'kurgu' olduğunu savunan Kaynar, “Ne bekliyorlar” sorusu üzerine de, “Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar” yanıtını vermişti.

Kaynar, söz konusu ifadeleri İBB Meclis toplantısında inkar etti.

İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise AKP’li Kaynar’ın sözlerini İBB Meclisi’nde video ile yeniden hatırlattı.

O ana dair görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan İbrahim Özkan, “AKP Nedir? Nezaketimi koruyarak rencide etmemeye çalıştım. Umarım etmemişimdir.” ifadelerini kullandı.

 

Muhammet Kaynaribb meclisİyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkanhalk ekmek

Diğer Videolar

Kuyumcuyu dükkândan içeri girmeden böyle soydu

Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24