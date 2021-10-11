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İyi Partili Özkan: Bir taksici, turisti "Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor" diyerek dolandırmış

"Yaptırım yok, dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor"

11 Ekim 2021 19:55

İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Bir taksiciden duydum" diyerek dolandırıcılık olayını anlattı.

Özkan olayı şu sözlerle anlattı;

"Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım."

 

 

 

 

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