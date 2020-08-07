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İyi Partili meclis üyesi park kavgası sırasında vuruldu

Olayla ilgili Erkan G., Dikbıyık gözaltına alındı

07 Ağustos 2020 14:19

Samsun'da İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir, park kavgası sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Karabahçe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir evinin önüne aracını park etti. Bu sırada komşusu olan Erkan G., Alper Aydemir'e aracını yerinden kaldırmasını söyledi. Alper Aydemir'in aracını kaldıracağını söylemesinin ardından evine giden Erkan G.'nin tüfeğini alıp geri gelerek Alper Aydemir'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Alper Aydemir, 12 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydemir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Erkan G., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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