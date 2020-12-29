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İyi Partili Lütfü Türkkan'dan 'Kalyon İnşaat' tweetine getirilen erişim engeline tepki: İfade özgürlüğü engelleniyor

"Gerçekleri söylemekten ve yazmaktan asla geri dönmeyeceğim, dönersem yüreğim kurusun”

29 Aralık 2020 09:35

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, “Esnafa 500 TL kira yardımı, Kalyon İnşaat’a 9,5 milyar TL vergi muafiyeti” paylaşımına erişim engeli getirildi. Konuyla ilişkin açıklama yapan Türkkan, “İster dava açsınlar, isterse sosyal medyaya erişimi getirsinler, gerçekleri söylemekten ve yazmaktan asla geri dönmeyeceğim, dönersem yüreğim kurusun” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ‘Kalyon İnşaat’ ile ilgili olarak attığı tweet için Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden erişim engeli getirildi.

Kararın kişilik hakları ihlali gerekçesiyle verilmesine tepki gösteren Türkkan "Attığım tweetin erişime engellenmesine sebep olarak ne gösterilmiş, ‘kişilik hakları ihlali’. Peki bu yapılan ne düpedüz ifade özgürlüğüne engel getiriyorsun. İfade özgürlüğünü ihlal ederken diğer taraftan kişilik haklarının ihlali konusunda erişim getirmeniz nasıl anlamsız bir hadise" dedi. 

TIKLAYIN - İyi Partili Lütfü Türkkan'ın 'Kalyon İnşaat' hakkında yaptığı paylaşıma erişim engeli geldi

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İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü TürkkanKalyon İnşaattweeterişim engeliaçıklama

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