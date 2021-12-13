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İyi Partili Koray Aydın'dan 'ticari sır' tepkisi: Milletten neyin sırrını saklıyorsunuz?

"Aklıyla alay ettiğiniz bu millet, göreceksiniz, bunun hesabını size sandıkta soracaktır”

13 Aralık 2021 08:16

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Koray Aydın, kamu özel iş birliği (KÖİ) ile yapılan projeler hakkındaki soruların “ticari sır” gerekçesiyle yanıtlanmamasını “Garanti ödemelerini milletin parasıyla yapıp milletten neyin sırrını saklıyorsunuz? Siz, milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Aklıyla alay ettiğiniz bu millet, göreceksiniz, bunun hesabını size sandıkta soracaktır” sözleriyle eleştirdi.

İYİ Partili Koray Aydın dün Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçelerinin ele alındığı TBMM Genel Kurulu’da söz alarak konuşmasını yaptı.

"Bu millet, bunun hesabını size sandıkta soracak”

Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu nasıl yerlilik ve millîliktir ki müşteri garantili projelerde uyuşmazlıkların çözümünde Türk mahkemeleri yerine Londra mahkemeleri yetkilidir? Bu nasıl yerlilik ve millîliktir ki Hazine tarafından garanti ödemeleri Türk lirası yerine dolar veya avroyla yapılıyor? Türk mahkemelerine güvenmiyorsunuz, Türk lirasına güvenmiyorsunuz sonra da lafa gelince ‘yerliyiz ve millîyiz’ diyorsunuz."

"Ticari sır’ diyorsunuz, soru önergelerimize bile cevap vermiyorsunuz. Garanti ödemelerini milletin parasıyla yapıp milletten neyin sırrını saklıyorsunuz? Siz, milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Aklıyla alay ettiğiniz bu millet, göreceksiniz, bunun hesabını size sandıkta soracaktır.”

Koray Aydınİyi Partiticari sırmilletin parası

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