İyi Partili Kıdık: Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım Ankara’dan apar topar gönderilen evrak ile yeniden başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım işlemlerine ara verildiğini duyuran Kıdık, "Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" dedi.

"Evrak Ankara’dan apar-topar gönderildi"

Bir süre sonra yeniden bir video paylaşan Kıdık, "Atatürk Havalimanı yıkım faaliyetlerine iki saatlik resmi evrak arası verilmişti. Evrak Ankara’dan apar-topar gönderildi ve milletimizin milli değeri yeniden paramparça edilmeye başlandı" iddiasında bulundu.