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İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar

"Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz!"

14 Mayıs 2022 15:20

T24 Video Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başladığını öne sürdü. Kıdık paylaşımında, "Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar"  dedi.

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılan Atatürk Havalimanı'ndaki son durumu, İyi Partili İBB Meclisi üyesi Ali Kıdık çektiği bir video ile anlattı. Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanacağını öne sürdüğü videoyu Twitter hesanıdan paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar"

Paylaşımına "Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara’ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok niyetinizi alenen belli ettiniz!" notunu düşen Kıdık, havalimanı yakınından çektiği videoda şıunları söyledi:
 
“Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar.”
 
 
Gazeteci Çiğdem Toker de Ali Kıdık'ın paylaşımının haberini alıntılayarak 9 Mayıs'ta yazdığı "Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi operasyonu" başlıklı yazısını hatırlattı. Toker paylaşımına şu notu düştü:
 
"Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne çevirme ihalesinin ilansız, gizli yapılmasının bir nedeni de buymuş: Bir idari işlem olan ihale kararı aleyhine, dava açacak zamanı bırakmamak. 29 Nisan'daki ihaleyi 9 Mayıs'ta duyurabildim İş makinaları girmiş." 
 
 
 
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