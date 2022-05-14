İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar

“Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar.”

Çiğdem Toker de Ali Kıdık'ın paylaşımının haberini alıntılayarak 9 Mayıs'ta yazdığı Gazetecide Ali Kıdık'ın paylaşımının haberini alıntılayarak 9 Mayıs'ta yazdığı "Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi operasyonu" başlıklı yazısını hatırlattı. Toker paylaşımına şu notu düştü:

"Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne çevirme ihalesinin ilansız, gizli yapılmasının bir nedeni de buymuş: Bir idari işlem olan ihale kararı aleyhine, dava açacak zamanı bırakmamak. 29 Nisan'daki ihaleyi 9 Mayıs'ta duyurabildim İş makinaları girmiş."