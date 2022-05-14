İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar

14 Mayıs 2022 15:20
T24 Video Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başladığını öne sürdü. Kıdık paylaşımında, "Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar" dedi.
İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılan Atatürk Havalimanı'ndaki son durumu, İyi Partili İBB Meclisi üyesi Ali Kıdık çektiği bir video ile anlattı. Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlanacağını öne sürdüğü videoyu Twitter hesanıdan paylaşarak duruma tepki gösterdi.
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