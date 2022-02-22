İyi Partili Yokuş'tan Bakan Soyluya tepki: Her şeye maydanoz olan İçişleri Bakanı; 5 yıldır bana saldıranlar hâlâ geziyor

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İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2017 yılında uğradığı silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yokuş, saldırının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen faillerin bulunmadığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Yokuş, "Uçan kuştan haberi olan, her şeye maydanoz olan İçişleri Bakanı; 5 yıldır bana saldıranlar hâlâ geziyor. Faili meçhul, bu nasıl oluyor?" dedi.

İyi Partili Fahrettin Yokuş, TBMM'de çalışma hayatında yaşanan sorunlara dair görüşlerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Yokuş, toplantıda 2017 yılında KAMU-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanıyken uğradığı silahlı saldırının faillerinin bulunmamasına değinerek Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Yokuş'un Soylu'ya yönelik iddiaları ve eleştirileri şöyle:

"Uçan kuştan haberi olan İçişleri Bakanı, her şeye maydanoz olan İçişleri Bakanı 5 yıldır bana saldıranlar hâlâ geziyor. Faili meçhul. Ankara'nın göbeği. Nasıl oluyor? Eğer ki bir muhalifseniz, muhalif sendikacıysanız, muhalif bilinen bir iş adamıysanız, gazeteciyseniz, muhalif bir siyasiyseniz size saldırı mübah. Size saldıranlar elleri kolları serbest gezerler ama kazara iktidar yandaşı birinin kaşının üstünde gözü var diye bir tweet atılırsa kıyamet kopar.

Böyle bir düzen, böyle bir sistem olabilir mi? Hala bakın Meclis'te 3 buçuk yıldır milletvekilliği yapıyorum. Ankara'nın göbeğinde sendika başkanı sıfatıyla bir saldırıya uğradım. Hala faili meçhul. Ben iddia ediyorum faili meçhul değil. Siyasi iktidar da biliyor, İçişleri Bakanı da biliyor, dönemin valisi de biliyor. Çünkü dönemin valisine 'Bana saldıranları neden bulmuyorsunuz?' dediğimde 'Sen biliyorsun ya' dedi.

Ben nereden bileyim" dedim. Sen biliyorsun anlaşılan ki yakalamıyorsun. Gülerek bana yılışan bir vali. İsmini, adresini ver de biz yakalayıp teslim edelim" demek zorunda kalmış bir devlet memuruydum, bir sendikacıydım o zamanlar. Onun için bu saldırıların durması lazım. Ülke böyle yönetilemez. Böyle gitmez. Bu yarınlarda büyük sorunlar yaratır. İçişleri Bakanını sorumluluğa davet ediyorum. İktidarı sorumluluğa davet ediyorum. Bu sendika yöneticilerine saldıranlar acilen bulunmalı."