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Eski İyi Partili belediye başkanı Yusuf Vural engelli olduğu belirtilen bir kişiyi darp etti

Vural davacı olduğunu söyledi

13 Ağustos 2021 14:49

Aydın’ın Buharkent ilçesinde İyi Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Vural, MHP’de eskiden birlikte siyaset yaptığı ve engelli olduğu belirtilen bir kişiyi darp etti.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Buharkent ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Aydın’ın Buharkent ilçesinin eski Belediye Başkanı olan ve daha sonra MHP’den İyi Parti’ye geçen Yusuf Vural, kıraathanede tartıştığı engelli olduğu belirtilen bir kişiyi darp etti. 

Vural, “Bu tartıştığımız abimiz, eskiden MHP’de iken birlikte siyaset yaptığımız afiş astığımız Nuri Akın ağabeyimiz. Kendisi yaklaşık 7 yıldır beni hep siyaseten suçlar. Kendisine zamanında yardımcı olduk. Ayağından engellidir. Daha önce benim MHP’den ayrılmam üzerine ‘Yanlış yaptın, eskiden silah sıktığımız kişilerle sen kol kola yürüyorsun’ diye eleştirmişti. Buna ses etmedim. Dün akşam da bana ‘PKK yalayıcıları’ deyince eskiden kalma etkinin de tepkisi ile vurdum. Ancak saatlerce dövdü diye yazmışlar. Böyle bir şey yok. Alkollü idi. Bu olaydan sonra polisler eve götürdü. Daha sonra silahla gelmiş. Polisler kendisini aldı. İş resmiyete döküldüğü için davacı olduk” dedi.

İYİ PartiYusuf VuralNuri Akınşiddet

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