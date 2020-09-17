İyi Partili Durmuş Yılmaz’dan AKP’li Tevfik Göksu’ya: Rezillerden tek istediğimiz çukurun dibine hemen varmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'nun, İyi Partili Dr. Taylan Yıldız'dan "internetçi arkadaşımız" şeklinde bahsetmesine İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'dan tepki geldi.

Eski Merkez Bankası Başkanı da olan Durmuş Yılmaz, olaya ilişkin, ''Rezillerden tek isteğimiz çok hızlı hareket ederek varmak istedikleri çukurun dibine hemen varmaları. Bize zaman kaybettirmeyin, sizi de kurtaracak, yeni bir medeniyet inşası için acelemiz var'' ifadelerini kullandı.

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