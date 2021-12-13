İyi Partili Dikbayır: Vatandaşlarımız geçen sene Aralık ayında aldıkları ürünlerin bu sene yarısını bile alamıyor

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabında paylaştığı video da Asgari Ücret komisyonu ve hükümet yetkililerine seslendi. Dikbayır ''Vatandaşlarımız geçen sene Aralık ayında aldıkları ürünlerin bu sene yarısını bile alamıyor. Artık elinizi vicdanınıza koyun ve açıklayacağınız asgari ücret tutarını milletin gerçek enflasyonuna göre belirleyin. Bu milleti anlayın artık, daha fazla derde boğmayın.'' dedi.

Dikbayır sözlerine şöyle devam etti,

"Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum 25-30 milyar maaş alan kişilerden asgari ücrret komisyonu kurdunuz. Biz 25.30 milyar maaş alan kişilerin asgari ücretlilerin, emeklilerin ve düşük ücret alan kamu çalışanlarımızın halini anlamalarını beklemiyoruz. Biz bir yıldır bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşın gerçek durumu aslında bu masanın üstünde.'' diyerek pahalılığın gıda miktarlarında yarattığı değişime dikkat çekti.