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İyi Partili Dikbayır'dan 'Damadın Enflasyonu-Milletin Enflasyonu' kampanyası: Halkın enflasyonu 4.80

04 Kasım 2020 12:37

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,Damadın Enflasyonu-Milletin Enflasyonu” başlığıyla bir çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmaya göre Dikbayır ve eşi Ekim ayı başında Pazar ve market alışverişi yaptı, aynı adreslerden ay sonunda da ikinci kez alışveriş yaptı. Aynı tezgah ve raflardan, aynı ürünleri alan Dikbayır ailesi, ay başında ödediği rakamla ay sonunda ödediği arasındaki farkı “Milletin Enflasyonu” olarak tanımladı.

"Ekim başı 376.77, Ekim sonu 398.72 lira"

Dikbayır'ın yaptığı alışverişlerin sonuçları şöyle: 

"Ekim ayının başında 376.77 lira tutan haftalık market alışverişi, Ekim ayı sonunda 398.72 lira oldu.

Yine Akim ayı başında 122.5 lira tutan Pazar alışverişi, ay sonunda 124.5 lira oldu.

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu 2.17 iken, Milletin Enflasyonu 4.80 oldu."

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