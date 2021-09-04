İyi Partili Dikbayır, çarşı ve pazara çıktı, önceki ay yaptığı alışverişi karşılaştırdı: İşte bu enflasyona göre nasıl bu zammı verdiler

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'da çarşı ve pazara çıktı, “milletin enflasyonunu” araştırdı. Ağustos ayında milletin enflasyonunun yüzde 1,4 olduğunu söyleyen Dikbayır, "Bu ay hariç, ocak ayından bu tarafa TÜİK’in açıkladığı 9,39; bizim ise Ocak’tan bu tarafa milletin enflasyonun da çıkan enflasyon yüzde 31,47. Malum daha yeni sendikalarla anlaşıp zam verdiler. İşte bu enflasyona göre nasıl bu zammı verdiler, bunları da onların vicdanına emanet ediyoruz" dedi.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'da her ay yaptığı gibi çarşı ve pazara çıkarak milletin enflasyonunu araştırdı. Buna göre, ağustos ayı pazar alışverişinde temmuz ayına göre, 50 kuruş; markette ise bir önceki aya göre 10,59 lira fark olması dikkat çekti.

Dikbayır şunları söyledi:

"Milletin enflasyonu diye adlandırdığımız çalışmanın 10’uncusunu yaptık bugün. Temmuz ayında yaptığımız alışverişte 784,75 kuruş harcamıştık. Ağustosta aynı alışverişi 795,84 kuruş harcayarak tamamladık. Yani ağustos ayında milletin enflasyonu 1,4 çıktı. Yaz aylarında bu 1,4 çıkması bile çok tuhaf bir durum aslında. Çünkü, pazarda sebze ve meyve pahalıydı. Vatandaşta bundan şikâyet ediyordu. Yaz aylarında bile böyleyse fiyatlar, biz kışın ‘Ne yapacağız?’ diye sitem ediyorlardı. Bir de markette aynı şeyleri duyduk.

Buradan bir kez daha hükümete sesleniyoruz. Bu ay hariç, ocak ayından bu tarafa TÜİK’in açıkladığı 9,39; bizim ise Ocak’tan bu tarafa milletin enflasyonun da çıkan enflasyon yüzde 31,47. Malum daha yeni sendikalarla anlaşıp zam verdiler. İşte bu enflasyona göre nasıl bu zammı verdiler, bunları da onların vicdanına emanet ediyoruz. TÜİK aslında bunun için doğru rakamları açıklamadığını bir kere daha görmüş olduk. TÜİK işini doğru yapsa, rakamları doğru açıklasa hem emeklilerimiz hem de kamu çalışanlarımız aldıkları zammın çok daha üstünde zam almaları gerekiyordu, enflasyona ezilmemek için."