İyi Partili Dikbayır, asgari ücretle market alışverişine çıktı: Ay sonuna kalan para 184 lira

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin ev ekonomisini anlatmak amacıyla “Milletin Geçim Derdi” çalışmasının üçüncüsünü yaptı. Giderlerin ardından elinde sadece 900 lira kaldığını belirten Dikbayır ve eşi, market alışverişine çıktı. Alışverişi tamamlayan Ümit Dikbayır Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Ay sonuna kalan para 184 lira, 30 gün boyunca 184 lira ile dolaşacağız, günde 6 lira. Yapamıyorsanız, bırakın gidin artık, yeter. Bu alabildiklerimiz ile dört kişilik bir ailenin nasıl geçineceğine dair bir formül üretin, nasıl karnını doyuracak” diye tepki gösterdi. Nigâr Dikbayır ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, geçtiğimiz yıl yurttaşın ekonomik sorunlarını anlatmak için ‘Milletin Enflasyonu’ çalışmasını yapmaya başlamıştı. Her ay aynı ürünlerle pazar ve market alışverişi yapan Dikbayır, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışını ortaya koymuştu.

Dikbayır, enflasyonun yurttaşa etkisini bu yıl ‘Milletin Geçim Derdi’ çalışması ile anlatmaya başladı.

Çalışmada asgari ücret alan bir aile pilot olarak seçildi. Aylık 4 bin 250 lira ile kira, faturalar, ulaşım ve diğer kalemlerdeki giderlerin ödemesini yapan Dikbayır, “Geçen ay 1,260 lira kiramız vardı. Kiramız aynı. Apartman aidatımız 100 lira. Elektrik faturası şubat ayında 420 liraydı, dikkat etmemize rağmen zamlar dolayı bu ay 503 lira geldi. Geçen ay su faturası 168 liraydı, bu ay 167 lira geldi. Geçen ay doğal gazımız 500 liraydı, kısıtlı kullanarak yine 500 liralık kullanabildik; internet faturası 100 lira” dedi.

''Ay sonuna kalan para 184 lira''

Alışveriş listesi gösterilen video da Ümit Dikbayır, “Ay sonuna kalan para 184 lira, 30 gün boyunca 184 lira ile dolaşacağız, günde 6 lira. Ocak ayında aldıklarımızı, şubat ayında alamamıştık; şubat ayında aldıklarımızı da bu ay alamadık” diye belirtti.

Alışveriş sonrası Ümit Dikbayır, ay sonuna kalan paraya ve asgari ücret ile alınan temel ihtiyaç listesine ilişkin tepki gösterirken, eşi Nigâr Dikbayır gözyaşlarına hâkim olamadı.

Ümit Dikbayır şöyle konuştu:

''Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyoruz, vatandaş geçinemiyor''

“Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sesleniyorum, yarım kilo kıyma almamaya alışmıştık, yarım kilo meyve almamaya da alıştırdınız bizi. Şimdi yarım kilo sebze bile alamıyoruz. Yapamıyorsanız, bırakın gidin artık, yeter. Yeter artık. Bu alabildiklerimiz ile dört kişilik bir ailenin nasıl geçineceğine dair bir formül üretin, nasıl karnını doyuracak? Seyahat etmesinden vazgeçtik, karnını nasıl doyuracak bir izah edin. Milletimiz adına sesleniyorum, hemen, önümüzdeki günlerde asgari ücretliye, emeklimize, kamu çalışanlarımıza acil bir zam yapmanızı talep ediyorum. Vatandaş bu şartlarda bırakın geçinmeyi, karnını doyuramıyor. Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyoruz, vatandaş geçinemiyor.”