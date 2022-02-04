İyi Partili Dikbayır: 4 kişilik ailenin aylık temel alışverişinde 41 üründen 10'unu kasada bırakmak zorunda kaldık

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, markette alışveriş yaparak asgari ücretli bir vatandaşın alım gücünü test etti. Dikbayır, "4 kişilik ailenin bir aylık temel alışverişinde 41 üründen 10'unu kasada bırakmak zorunda kaldık" dedi.

Asgari ücretli bir kişinin 1 aylık market alışverişinde neler alabildiğini test eden Dikbayır alışverişe başlamadan önce "Bir aylık kiramızı ayıralım 1261 TL, apartman aidatı 100 TL, elektrik faturası 420 TL, su faturası 168 TL, internet 500 TL, doğalgaz 500 TL, telefon faturaları 140 TL, çocuğun harçlığı 200 TL, ulaşım 200 TL, Halk Ekmek 135 TL, elimizde kalan para 1030 TL, geçen ay 1400 lira kalmıştı bu ay 1030 TL kaldı" dedi.

1030 TL ile market alışverişine çıkan Dikbayır paylaştığı videoya şu notu düştü;

"İktidarın büyük bir lütufmuş gibi sunduğu asgari ücret zammıyla; 4 kişilik ailenin bir aylık temel alışverişinde 41 üründen 10'unu kasada bırakmak zorunda kaldık. Yani zamlar zulme döndü, #MilletinGeçimDerdi bu ay da katlanarak büyüdü..."