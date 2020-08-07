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İyi Partili Dervişoğlu, 'ekonomi yerine Muharrem İnce'nin konuşulmasına' böyle isyan etti

07 Ağustos 2020 10:51

İYİ Parti Grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin konuşulduğu programda ekonomi yerine İnce'nin konuşulmasına isyan etti.

HaberTürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında yeni parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin tartışılmasına Dervişoğlu ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Türkiye'yi sorunlar yumağıyla karşı karşıya bulunduran iktidarın bu zamana kadar yapmış olduğu uygulamayı konuşmayacağız, tartışmayacağız, ekonomi nasıl bu hale geldi konuşmayacağız, dış politika nasıl bu hale geldi bunu konuşmayacağız. İktidar partisinin arzu ettiği tartışmalarla zaman kaybedeceğiz. Bunun bize ve milletimize, demokrasimize bir katkısı yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ülkenin daha ciddi problemlerinin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Şu anda çocuklarımız gençlerimiz hayal kuramadıklarını söylüyorlar. Yaşadıkları ülkeden umudunu kesmek gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar" dedi.

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Müsavat DervişoğluMuharrem İnceiyi partiisyanhabertürk

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