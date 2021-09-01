İyi Partili Demirkol: MHP’nin yeri Millet İttifakı’dır

İyi Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol, Cumhur İttifakı’nda birtakım gelişmeler olabileceğini belirterek, MHP’yi Millet İttifakı’na davet etti. Demirkol, “MHP’nin yeri Millet İttifakı’dır” dedi.

Fatih Demirkol, beraberinde partililerle birlikte Tokat’ın Eze köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Demirkol, Eze Köyü’ndeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın zaman zaman sert çıkışlarını görüyoruz. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Afgan mülteciler konusunda yaptığı sert bir açıklama var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nda birtakım gelişmeler olabilir. ‘MHP’nin yeri Millet İttifakı’dır’ diyoruz.

"Anketlere bakıldığında İyi Parti oyunu yükselten tek partidir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıldır il, ilçe ve Türkiye’nin birçok yerini gezerek ziyaretler yapıyor. 58 il, yaklaşık 345 ilçede vatandaşların dertleri dinlendi. 1 Ağustos-1 Eylül arasında İyi Parti tam kadro olarak sahaya indi ve hiçbir ayrım yapmaksızın il, ilçe, köy ve belde ziyaretlerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İyi parti, kapı kapı esnaf geziyor. Ciddi anlamda bir ekonomik krizin olduğunu esnaflarımız dile getiriyor. Şu an ve yakın zamanda yapılan anketlere bakıldığında İyi Parti oyunu yükselten tek partidir.”