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İyi Partili Çıray’dan bürokratlara: Kanunsuz emirlere uymayın, kaçacak delik ararsınız

"Hiçbir iktidar sonsuz değil"

14 Ekim 2021 09:43

İyi Parti milletvekili ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray, bürokratlara, "Kanunsuz emirlere uymayın, kaçacak delik ararsınız" diye seslendi. 

KRT TV yayınına katılan Çıray, "Hiçbir iktidar sonsuz değil, kanunsuz emirlere uyarsanız emirleri verenlerle birlikte yargılanırsınız. Bir zamanlar havalarından geçilmeyen bazı cemaat ve üyelerinin gün gelip ne hale düştüğünü ders olarak görmeliler.  En geç 2023 senesinde Türkiye’de seçim yapılacak. Bu siyasi iktidar değişecek. Bu değiştiği zaman Türkiye’deki teftiş kurullarının bağlanan kolları açılacak. Yargıç bağımsızlığına saygı gösterilecek. Bu işlere alet olanlar da kaçacak delik arayacaklar." ifadesini kullandı. 

 

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