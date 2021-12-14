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İyi Partili Çıray: AİHM sadece Sayın Erdoğan ve AKP’lilerden birisi oraya müracaat ederse meşru

"Seçim sandığı milletimizin önüne gelsin, o zaman milletimiz için ekonomik buhrandan çıkışın tarihi olacaktır"

14 Aralık 2021 17:27

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Uluslararası kuruluşlarından dışlanıyoruz. AİHM sadece Sayın Erdoğan ve AKP’lilerden birisi oraya müracaat ederse meşru. AB ile müzakere halindeyiz güya, AB çoktan Türkiye’yi Orta Doğu masasına oturttu” dedi.

İyi  Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TBMM Genel Kurulu’nda cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

Çıray, özetle şunları söyledi:

"Uluslararası kuruluşlarından dışlanıyoruz. AİHM sadece Sayın Erdoğan ve AKP’lilerden birisi oraya müracaat ederse meşru. AB ile müzakere halindeyiz güya, AB çoktan Türkiye’yi Orta Doğu masasına oturttu"

"Tank Paleti bedelsiz peşkeş çektiğimiz Katar, Türkiye’nin kıta sahanlığını işgal edecek şekilde petrol arama anlaşması imzaladı. Her ne kadar Çavuşuoğlu, ‘kıta sahanlığımızı ihlal etmez’ diyorsa da doğru değil. Nerede bu devlet?"

"BM Genel Sekreteri, hükümetin mektubunu konuştu. ‘Garantörlük anlaşmasından vazgeçebiliriz’ diyordu. Rumların açgözlülüğü nedeniyle geçmedi. Bu cinnet değilse ihanettir"

"Yanlış Suriye politikası nedeniyle bize düşen; faili meçhul şehitler, milyonlarca sığınmacıya bakıcı olmak."

"Tüm kuvvetlerin tek adama tabi kılındığı bu garibe rejime son vermelisiniz. İstiklal için istikbal için sizin iradenizle, hukukun üstünlüğüne ve mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı cumhuriyeti hep birlikte inşa etmeliyiz. Seçim sandığı milletimizin önüne gelsin, o zaman milletimiz için ekonomik buhrandan çıkışın tarihi olacaktır.”

 

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