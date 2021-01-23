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İyi Partili Bahadır Erdem: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

"AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız"

23 Ocak 2021 11:31

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yargılandığı davada ihlal kararı verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. 

Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına destek veren Erdem, Haber Global'de katıldığı programda "İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."

 

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