İyi Partili Aytun Çıray: Mutlak güçler birliğine alışmış bir iradenin, demokratik bir anayasa yapabileceğini hayal edebilir misiniz?

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP'nin anayasa çalışmaları hakkındaki geçmişine dair açıklamalarda bulundu.

"Oraya adım atacakları hep uyarırım" diyen Çıray, katıldığı bir programda, "Hatırlasın vatandaşlar, aylarca süren anayasa komisyonu kuruldu. Sonra ne oldu? Birden bire masayı tekmeleyip gittiler. Ve Sayın Bahçeli ile birlikte, hem de FETÖ komisyonunu battal hale getirecek şekilde bu ucube sistemin anayasasında anlaştılar. Şimdi mutlak güçler birliğine alışmış bir iradenin, bizim hayal ettiğimiz tarzda demokratik bir anayasa yapabileceğini hayal edebilir misiniz?" diye konuştu.