T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Partili Aytun Çıray: Mutlak güçler birliğine alışmış bir iradenin, demokratik bir anayasa yapabileceğini hayal edebilir misiniz?

07 Kasım 2020 09:05

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP'nin anayasa çalışmaları hakkındaki geçmişine dair açıklamalarda bulundu.

"Oraya adım atacakları hep uyarırım" diyen Çıray, katıldığı bir programda, "Hatırlasın vatandaşlar, aylarca süren anayasa komisyonu kuruldu. Sonra ne oldu? Birden bire masayı tekmeleyip gittiler. Ve Sayın Bahçeli ile birlikte, hem de FETÖ komisyonunu battal hale getirecek şekilde bu ucube sistemin anayasasında anlaştılar. Şimdi mutlak güçler birliğine alışmış bir iradenin, bizim hayal ettiğimiz tarzda demokratik bir anayasa yapabileceğini hayal edebilir misiniz?" diye konuştu. 

 

ETİKETLER

aytun çırayiyi partiakpanayasaanayasa masası

Diğer Videolar

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol müdahale etti: "O artık iyice hava atmak olur"

Pandemi döneminde işten çıkarılan PTT işçilerinin eylemi 11. gününde: "Bize 'sen taşeronsun, su içemezsin' dediler"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2020

İngiltere’de mahsur kalan tır şoförlerinden protesto

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın 'Demirtaş ve AİHM' ile ilgili sözlerini yorumladı: Bal gibi bağlar!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem...

Prof. Orhan Kural ölmeden vasiyetini açıklamış: Cenazeme kürk giyenler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Covid-19 aşısında KDV oranı belli oldu...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolarizasyonda son durum...

Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' kararına: Bizi bağlamaz...

Erdoğan'dan AİHM’in Demirtaş kararına tepki: Çifte standarttır, ikiyüzlülüktür...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem...

Prof. Orhan Kural ölmeden vasiyetini açıklamış: Cenazeme kürk giyenler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24