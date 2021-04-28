İyi Partili Aytun Çıray: İçkiyi yasaklayacaklarına Türkiye'yi tam kapatıp hırsızlığı ve israfı yasaklasınlar

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 17 günlük tam kapanma süresinde içki satışının yasaklanmasını eleştirerek "İçkiyi yasaklayacaklarına Türkiye'yi tam kapatıp hırsızlığı ve israfı yasaklasınlar" dedi.

İyi Partili Aytun Çıray, KRT TV'de içki yasağını değerlendirdi. Anayasal bir hakkın çiğnendiğinin altını çizen Çıray, "İçkinin yasaklanması önemli değil, bu içki olabilirdi, sigara olabilirdi, kola olabilirdi. Burada esas olan bir anayasal hakkın ihlalidir. Meseleye böyle bakmalıyız" yorumunu yaptı.

"Biz inandığımızı, doğrularımızı, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak fikirlerimizi beyan edeceğiz" diyen Çıray, şunları kaydetti:

"Bundan sonra konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaş medyanın sözde gazetecileri en diyecek diye düşünmekten vazgeçmeliyiz. Yani onların bizi nasıl eleştireceğine göre fikir beyan edemeyiz. Biz inandığımızı, doğrularımızı, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak fikirlerimizi beyan edeceğiz. Ben onların teorilerini okumam bile, ne yazsa yazsınlar. Şunu söylemek istiyorum, içkiyi yasaklayacağına Türkiye'yi tam kapatıp hırsızlığı ve israfı yasaklasalardı hem dinen daha iyi olacak hem de o paralar milletimizin cebine girmiş olacaktı. İçki yasağıyla kendilerine göre birtakım tuzaklar kuruyorlar. Bütün bu oyunlar o kadar çok tekrarlanarak oynandı ki Türk milleti artık bunları yutmuyor. Tüm bu tartışmalar bittiğinde asıl hayatın gerçekleriyle ceplerinde karşılaşıyorlar."