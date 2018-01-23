İyi Parti'li Aytun Çıray: Hükümet, Türk milletinden özür dileyip Esad'la masaya oturmalı

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, KRT TV'de yayınlanan, Çağlar Cilara'nın sunup yönettiği Haber Merkezi programının konuğu oldu. Dış politika üzerinden iç politikanın suistimal edildiğine dikkat çeken Aytun Çıray, hükümeti doğrudan Esad'la temasa geçmeye ve terörle mücadeleyi Şam'la birlikte devam ettirmeye çağırdı. Aytun Çıray'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hiç zaman kaybetmeden bu hükümet sağdan soldan değil Türk milletinden özür dileyip Esad'la masaya oturacak. Bizim sağlamamız gereken şey Suriye'nin hakikaten toprak bütünlüğüdür. Şam'la anlaşmalıyız 300 kilometresi Suriye'yle, o koridoru Şam'la birlikte terörden arıtmalıyız. Alt tarafı Şam arıtmalı, biz de kendi sınırımızı korumalıyız. Kalıcı çözüm işte budur. İyi Parti olarak sadece eleştirmekle kalmıyoruz, çözüm sunuyoruz." "Çözüm 1: Dış politikayı, iç politika aracı ve bir seçim manipilasyonu olmaktan çıkarmak zorundayız. Derhal hükümeti buna davet ediyoruz. Dış politika megafonla yapılmamalı ve iç politikanın suistimali haline getirilmemeli." "Çözüm 2: Derhal Esad'la doğrudan temasa geçilmeli. Türkiye, Esad'la anlaşarak, Şam'la işbirliği yaparak Suriye sınırını PYD, PKK ve her türlü terör örgütünden temizlemeli." "Çözüm 3: Diplomasiye tekrar geri dönülmeli. Ve dünya önünde yeniden saygın yerimizi elde etmeliyiz. Bu üçüncü maddenin olması için İyi Parti'nin iktidara gelmesi gerekiyor."