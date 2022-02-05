İyi Partili Aylin Cesur: Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’daki kar yağışı ve elektrik kesintisini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, "Bakanlığınızın Isparta’da 24 saatten uzun süre elektrik verilememesi konusunda bilgisi var mıdır?" sorusunu yöneltti. Kent genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Cesur, "Isparta Belediyesi kış uykusunda mı? Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu" diyerek tepkisini gösterdi.

Isparta’da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezinin büyük bir bölümünde bazı ilçelerde elektrikler kesildi. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler elektriksiz kaldı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesabından kentte yaşananları paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Cesur, Isparta’da kar yağışı ile başlayan ve elektrik kesintisi ile devam eden krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Elektrik kesintisini takip eden ilk saatlerden itibaren, İyi Parti Isparta teşkilatları ile birlikte, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgeleri tespit etti. Elektrik verilemeyen köy ve mahallelerin muhtarlarından bilgi alan Milletvekili Cesur, Isparta Muhtarlar Derneği ile de temasa geçerek, elektrik kesintisinden kaynaklı yaşanan sıkıntıları tespit etti.

Konu ile ilgili olarak Isparta’daki sorumlu elektrik dağıtım şirketi ile temaslarda bulunan Cesur, kesintinin yaşandığı bölgeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililerin birkaç saat içinde kesintinin giderileceğini söylemesine rağmen, elektrik kesintisi 48 saate yaklaştı. Elektrik şirketi, kesinti sebebi olarak kar yağışını işaret ederken, Isparta Belediyesi’nin kar yağışına müdahalede yetersiz kaldığı görüldü.

“Isparta Belediyesi kış uykusunda mı?”

Isparta’nın geneline yayılmış elektrik kesintisine ise Kriz Masası’ndan alınan bilgiye göre, yalnızca 130 kişilik bir ekiple müdahale ettiği öğrenildi. Yolların saatlerce kapalı kaldığı ve ana yolların ancak açılabildiği Isparta’da ara yollar ve mahalle içi yollar ise hala kapalı. Sosyal medya hesabından da yaşanan krizi gündeme taşıyan Cesur, “Isparta Belediyesi kış uykusunda mı?” başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cesur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yurt dışında olması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. Yetkilileri bir an önce göreve çağıran Cesur, sosyal medya paylaşımında, şunları söyledi:

"Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, hala yüzde 60’ında yok! Kriz yönetim merkezi bilgisine göre 130 kişi var çalışan. Enerji Bakanı telefona çıkmıyor. AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu. Meclise taşıdık, yetkilileri çözüme yoksa istifaya davet ediyoruz.”

Cesur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti: