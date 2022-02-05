İyi Partili Aylin Cesur: Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu

05 Şubat 2022 08:33
İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta’daki kar yağışı ve elektrik kesintisini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, "Bakanlığınızın Isparta’da 24 saatten uzun süre elektrik verilememesi konusunda bilgisi var mıdır?" sorusunu yöneltti. Kent genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Cesur, "Isparta Belediyesi kış uykusunda mı? Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu" diyerek tepkisini gösterdi.
Isparta’da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezinin büyük bir bölümünde bazı ilçelerde elektrikler kesildi. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler elektriksiz kaldı.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesabından kentte yaşananları paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Cesur, Isparta’da kar yağışı ile başlayan ve elektrik kesintisi ile devam eden krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Elektrik kesintisini takip eden ilk saatlerden itibaren, İyi Parti Isparta teşkilatları ile birlikte, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgeleri tespit etti. Elektrik verilemeyen köy ve mahallelerin muhtarlarından bilgi alan Milletvekili Cesur, Isparta Muhtarlar Derneği ile de temasa geçerek, elektrik kesintisinden kaynaklı yaşanan sıkıntıları tespit etti.
Konu ile ilgili olarak Isparta’daki sorumlu elektrik dağıtım şirketi ile temaslarda bulunan Cesur, kesintinin yaşandığı bölgeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililerin birkaç saat içinde kesintinin giderileceğini söylemesine rağmen, elektrik kesintisi 48 saate yaklaştı. Elektrik şirketi, kesinti sebebi olarak kar yağışını işaret ederken, Isparta Belediyesi’nin kar yağışına müdahalede yetersiz kaldığı görüldü.
Isparta’nın geneline yayılmış elektrik kesintisine ise Kriz Masası’ndan alınan bilgiye göre, yalnızca 130 kişilik bir ekiple müdahale ettiği öğrenildi. Yolların saatlerce kapalı kaldığı ve ana yolların ancak açılabildiği Isparta’da ara yollar ve mahalle içi yollar ise hala kapalı. Sosyal medya hesabından da yaşanan krizi gündeme taşıyan Cesur, “Isparta Belediyesi kış uykusunda mı?” başlığıyla paylaşımda bulundu.
Cesur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yurt dışında olması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. Yetkilileri bir an önce göreve çağıran Cesur, sosyal medya paylaşımında, şunları söyledi:
"Isparta’nın yüzde 90’ında 36 saattir elektrik yok, hala yüzde 60’ında yok! Kriz yönetim merkezi bilgisine göre 130 kişi var çalışan. Enerji Bakanı telefona çıkmıyor. AK Partili beceriksiz Isparta Belediyesi, 30 cm karda boğuldu. Meclise taşıdık, yetkilileri çözüme yoksa istifaya davet ediyoruz.”
Cesur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti:
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-Bakanlığınızın Isparta’da 24 saatten uzun süre elektrik verilememesi konusunda bilgisi var mıdır? Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi veya elektrik dağıtım şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik, Bakanlığı bilgilendirmiş midir?
-Eğer bakanlığın bilgisi varsa, Bakanlık sorunun çözümü için elektrik kesintisinin ilk saatinden itibaren ne yapmıştır?
-Elektrik kesintisi yaşanan bütün köy ve mahalleler tespit edilmiş midir? Kent merkezinden köy ve beldelere, bütün yerleşim yerlerine ulaşılıp bir durum raporu oluşturulmuş mudur?
-CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından Bakanlığa bilgi verilmiş midir? Şirketin, yaşanan sorunu çözecek ekipmanı ve kapasitesi bulunmakta mıdır?
-Kriz merkezinden alınan bilgiye göre, Isparta’nın yüzde 90’ında yaşanan ve neredeyse her ilçeye yayılmış bir elektrik kesintisi sorunu için 130 kişilik bir ekip görevlendirilmiştir. Bu ölçekte bir sorunu çözmek için bu ekip yeterli olacak mıdır?
-Vatandaşlarımız ve köylerde vatandaşlarımıza ulaşabilecek muhtarlarımız neden bilgilendirilmemiştir?
-Köylerde elektrik kesintisinden kaynaklı yaşanan sorunlar için, diğer bakanlıklarla koordineli bir şekilde bu sorunlara çözüm geliştirilmiş midir? Yukarıda bahsedilen mağduriyetleri gidermek için neler yapılmaktadır?
-Isparta’mızda sebep olduğu zararlardan dolayı, vatandaşlarımız için elektrik dağıtım şirketine tazminat ödetilecek midir? Ödetilmeyecekse, Bakanlık, oluşan zararı tazmin edecek midir?
-Eğer vatandaşlarımızın zararı karşılanmayacaksa, elektrik zamlarıyla vatandaşlarımıza yıkılan yüksek fatura bedellerine karşın, şirketin sorumlu olduğu zamanlarda hiç sorumluluk üstlenmiyor oluşu, bir adalet sorunu yaratmaz mı? Böyle bir durumda tüketici hakları, karşılıklılık ilkesi ve adaletten bahsedilebilir mi?
-İleriye dönük olarak, Isparta’da yoğun kar yağışına karşı, elektrik dağıtım hatları yer altına alınması üzerine bir çalışma yapılacak mıdır?"
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