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İyi Partili Andican: Bu ülkede bir genel af doğru değil

21 Eylül 2018 22:00

Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan İyi Parti TBMM Grup Başkanı Andican, genel affa karşı çıktı. MHP'nin af teklifi 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacak. Partilerin ise afla ilgili görüşleri henüz netleşmedi. Devlete karşı işlenen suçların affedileceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da afla ilgili net bir açıklama yapmadı. Af konusunu Halk TV'de gündeme getiren Cilara, İyi Parti TBMM Grup Başkanı, İstanbul milletvekili Ahat Andican'a konuyla ilgili görüşlerini sordu. Andican, kişisel görüşünün genel aftan yana olmadığını dile getirerek şunları söyledi: "Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı. O döneme bakarsanız suç oranlarının da aftan sonra ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. O insanların yüzde 40'ı da yeniden suç işleyerek cezaevine girdi."

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