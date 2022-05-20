İyi Partili Ali Öksüz: İyi Parti yöneticisi olduğum için işe alınmadım

İYİ Parti Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öksüz, Rize İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından su tesisat ustası alımı için müracaat ettiğini istenilen şartlara uygun olarak işe alınan 5 kişiden biri olduğunu, İYİ Partili olduğunun öğrenilmesinin ardından kazanmasına rağmen işe alınmadığını iddia ederek yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Kazanılmış hakkının gasp edildiğini kendi yerine diploması olmayan kişilerin alındığını belgeleriyle ispatladığını söyleyen Öksüz yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Rize İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından alacağı su tesisat ustası (5 kişi) alımı için ilan vermişti. İlanda en temel şart işe girmek için Endüstri Meslek Lisesi Sıhhi Tesisat bölümü mezunu olmak özel şartlar arasında sayılmıştı. Onlarca kişi başvuruda bulundu ve benimle beraber 5 arkadaş istenilen şartları yerine getirdik. Ayrıca başvuru için gerekli evraklarda eksiklik olması durumunda başvurunun kabul edilmeyeceği açıkça ifade edilmiş, başvuru süresi sona erdiğinde Özel İdare sorumluları kazananların isimlerinin yer aldığı listeyi açıklamış ve kazanamayanların hangi gerekçelerle kazanamadığını çizelgede gerekçeleri ile belirtmişti. Başvuru ilanında evraklarda eksiklik halinde başvurunun kabul edilmeyeceği yazmasına rağmen elenen kişilere bu kez listeye itirazda bulunmak için süre verildi ve ardından uygun bulunan kişi sayısı 19'a çıkartıldı. Daha önce açıklanan listede birinin lise diploması diğerinin ise ustalık diploması olmadığından uygun bulunmazken bu kez ne olduysa bu isimler uygun bulunarak kuraya sokuldu ve kura sonucu ben liste dişi kaldım diploması olmayan 2 kişi işe alındı. Tüm başvuru şartlarını sağlamamıza rağmen işe alınmadık ancak, başvuru koşullarını sağlamayan kişilerin işe alındı.

Yaşanan bu adaletsizliği Özel İdare sekreteri olan Erol Bıyık’a aktardım bu durumun yasal olmadığını dava açacağımı söyledim. Erol Bıyık bana 'Sen bu davayı kazansan geri dönüp burada çalışacağını mı düşünüyorsun? İlk kez bu kadar temiz insanlar işe aldık' diyerek davayı kazansam da beni almayacaklarını açıkça söyledi. Benim İYİ Parti Rize il yönetim kurulu üyesi olmam en büyük sorunlardan biri olduğunu da düşünüyorum çünkü bana daha önce bazı arkadaşlarım 'İYİ Partiden ayrıl işe girmeyi hak etsen de seni almazlar' diye uyarmıştı. Şu anda elimdeki belgelerde usulsüz işlem yaptıkları ve diploması olmayan iki kişiyi işe aldıklarını belgeledim ve elimdeki belgelerle beraber bu idari işlem usule ve yasalara da aykırı bir işlem olduğu, gasp edilen hakkımı aramak için Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtım. Adaletin yerini bulması için sonuna kadar hakkımı arayacağım." (ANKA)