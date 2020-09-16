İyi Partili Ağıralioğlu'ndan ilginç tespit: Yunanistan'ın silah anlaşmasından korkmayız, biz o kadar parayı Telekom'da dolandırıldık!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirirken, Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı 12 milyar dolarlık silah anlaşması için "Bu anlaşmasından korkacak değiliz. Yunanistan’ın silah için hesapladığı parayı biz Telekom’da dolandırıldık" dedi.

Partisinin gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı basın toplantısında konuşan Ağıralioğlu, Fransa ile yaşanan tartışmaları için de "Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz' geçmşe atıf yapmak yerine biz Fransa'ya yeniden imtiyazlar verecek kadar kuvvetli bir ülke vücuda getirmek zorundayız" diye konuştu.