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İyi Parti: Yasama, yürütme ve yargı üzerindeki vesayetin son bulması için; İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!

"Eğer aynı idarenin kişilik veya yapısında yasama erki, yürütme erkiyle birleşmişse hiçbir şekilde özgürlük yoktur"

22 Ekim 2021 15:02

T24 Video Haber Merkezi

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından "Yasama, yürütme ve yargı erklerinin üzerindeki vesayetin son bulması için; İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!" notuyla video paylaşıldı.

Videoda yargı bağımsızlığında parlamenter sistemin önemine dikkat çekilerek "Eğer aynı idarenin kişilik veya yapısında yasama erki, yürütme erkiyle birleşmişse hiçbir şekilde özgürlük yoktur. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle yasama, yürütme ve yargı erklerinin tam bağımsız şekilde işleterek vesayete son verecek Türk Denetim Yasası'nı acilen hayata geçireceğiz" denildi. 

 

iyi partiparlamenter sistem

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