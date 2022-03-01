İyi Parti: Yarının Türkiyesi için neler yapacağımızı cümle aleme ilan ettik

İyi Parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının duyurulduğu "YarınınTürkiyesi" etiketini kullanarak, "Neler yapacağımızı cümle aleme ilan ettik..." paylaşımını yaptı.

Akşener, grup toplantısından bir videoya yer verilen paylaşımda, "Biz İyi Parti olarak neredeyse her ay; Hesabı kitabı yapılmış, somut bir proje ortaya koyduk. Henüz iktidara gelmedik ama; güçlü, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, YarınınTürkiyesi için neler yapacağımızı cümle aleme ilan ettik..." ifadesi kullanıldlu.