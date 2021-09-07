İyi Parti: Sayın Bekir Pakdemirli, 11 yaşındaki Yağmur’u iyi dinlesin

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından 11 yaşındaki kız çocuğu Yağmur'un Meral Akşener'e "Ağaçlar dikilmeli, toprağın verimi artırılmalı ve eylül ayına kadar ağaçlar yenilenmezse selin buraya inmesi çok kolay" dediği anlar paylaşıldı ve paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenilerek "11 yaşındaki Yağmur’u iyi dinlesin. Ondan öğreneceği çok şey olduğuna eminiz" denildi.

Videoda Akşener, "11 yaşındaki bir çocuğa biz bunları düşündürtmüşsek yazıklar olsun bize" diye konuştu.