İyi Parti: Partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı için, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!

İyi Parti sosyal medya hesabından parlamenter sisteme ilişkin kısa videolar paylaşıyor. Yeni paylaşılan videoya "Partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı için, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!" notu düşüldü.

Videoda "Devleti ve milleti temsil eden bir makamın asli karakteri her zaman tarafsız ve adil olmasıdır. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devletin ve milletin birliğini temsil edecek, görev süresinin 6 yıl olmasını sağlayacağız" denildi.