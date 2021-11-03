T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Parti: Partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı için, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!

"Devleti ve milleti temsil eden bir makamın asli karakteri her zaman tarafsız ve adil olmasıdır"

03 Kasım 2021 15:18

İyi Parti sosyal medya hesabından parlamenter sisteme ilişkin kısa videolar paylaşıyor. Yeni paylaşılan videoya "Partiler üstü ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı için, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem!" notu düşüldü. 

Videoda "Devleti ve milleti temsil eden bir makamın asli karakteri her zaman tarafsız ve adil olmasıdır. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devletin ve milletin birliğini temsil edecek, görev süresinin 6 yıl olmasını sağlayacağız" denildi. 

iyi partiparlamenter sistem

Diğer Videolar

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini dövdü; "Boğazımı sıktı, yumruklar attı"

Tuvalet kapısını karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü

Akşener: Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız, söz olsun hem de çevreci sözü!

Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli tutuklandı

Saadet Partisi'nden yeni video: Göz var, izan var; ışıltı yok!

Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan'ın, çocuklarına nasıl isim verdiğini anlattı: Tayyip Bey bana 'Sen parekendeci değil toptancısın' dedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24