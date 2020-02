İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, MHP'nin her an 'Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini iddia etti. Erozan, "Ben MHP'nin her an o gemiyi terk edeceği kanısındayım, bu sorumluluktan sıyırmak için. Bu ekonomik çöküntünün vebalini MHP üstlenmek istiyorsa hodri meydan" dedi.