İyi Parti: MB'nin bağımsızlığını yok eden bu ucube sistemin asıl sorun olduğu apaçık ortada duruyor

İyi Parti, sosyal medya hesabından partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın ekonomiye ilişkin tespit ve çözüm önerilerini anlattığı bir video paylaşarak "İktidarın plansız, öngörüsüz ve istikrarsız ekonomi politikalarıyla; Ne vatandaşımız ne de yatırımcımız artık Merkez Bankası'na güvenmiyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yok eden bu ucube sistemin asıl sorun olduğu apaçık ortada duruyor..." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, yaşanan ekonomik krizin nedenlerine ilişkin tespitlerde bulunarak Merkez Bankası'na olan güvenin ve dövizdeki artışın arkasındaki nedenleri anlatıyor.

"Türkiye 2018'den itibaren hata üstüne hata yaptı" diyen Yılmaz, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladığı programda ülkenin altın ve dolar ile borçlandıktan sonra altının ve doların artmasına neden olan politikalar uygulayarak geri ödemesi yıllar sürecek bir borç yükünün altına girdiğini söyledi.