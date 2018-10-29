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İyi Parti lideri Akşener, 40 milletvekili ile birlikte birinci Meclis'te

29 Ekim 2018 13:11

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 40 milletvekili ile Cumhuriyet'in 95'inci yılında birinci Meclis'in önüne gitti. "Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden Cumhuriyetimiz 95'inci yaşına giriyor, kutlu olsun, mübarek olsun" diyen Akşener, "Cumhuriyete sahip çıkmanın yalnızca törenlerde boy göstermenin olmadığına inanıyoruz. Cumhuriyetimize sahip çıkmanın sağı solu yoktur. Bugün maalesef ve hâlâ değerler üzerinden rant kovalayan anlayışlara şahitlik ediyoruz. Bazılarının cumhuriyetle bazılarını da mübarek dinimizle barıştıramadık" diye konuştu. Akşener şöyle devam etti: "Yüksek sesle itiraz ediyoruz. Birazdan Cumhuriyetimizin geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Normal şartlarda teamül olduğu üzere akşam da Cumhuriyet resepsiyonuna katılacaktım ancak iktidarının ilk gününden beri cumhuriyetimizi yönetmek değil, ele geçirmeyi hedefleyen bir iktidar bu geleneğini de bozuyor. Devleti aile şirketi sandıkları için Türk milletinin devletinin törenini de canlarının istedikleri yere taşıyorlar. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Bu ülke için taş üstüne taş koyanlara selam ederiz ancak devletin böylesine önemli programını müteahhitlerin ayağına götürmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip, müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında, Ankara'da olacağız."

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