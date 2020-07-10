İyi Parti'li Prof. Ahat Andican: FETÖ'cülerden boşalan hâkimlik ve savcılık makamları AKP'lilerle dolduruldu

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Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, 'çoklu baro' düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "FETÖ'cülerden boşalan hâkimlik ve savcılık makamlarının, düşürülen puanlar ve mülakatlarla AKP'li kadrolarla doldurulduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "yargıya talimat verdiğini" açıkça dile getirdiğini hatırlatan Andican, rahip Bronson ve gazeteci Deniz Yücel'in ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in baskısıyla serbest bırakıldıklarını söyledi.

Osman Kavala ve Ahmet Altan'ın, tahliyelerinin hemen ardından "suç uydurularak yeniden tutuklanmalarını" eleştiren Andican, "çoklu baro düzenlemesiyle yandaş baro yaratılmaya çalışıldığını" vurguladı.o