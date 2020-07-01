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İyi Parti'li İbrahim Özkan, İBB şoförünün iddiasını paylaştı: "İhanetin belgesi!"

01 Temmuz 2020 10:22

İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, özel halk otobüsü şoförünün çektiği iddia edilen bir video paylaştı. Videoda şoför, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ek araçların çalıştırılmadığını, bazen ise duraklardan yolcu alınmadığını iddia etti. 

Özel halk otobüsü şoförü tarafından çekildiği iddia edilen görüntüleri, Özkan, 'İhanetin belgesi! Hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz lafının tezahürü! Temizlik imandandır hadisinin gereği yapılacaktır. Müsterih olun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu görüntüleri kayda alan ve özel halk otobüsü şoförü olduğunu iddia eden kişi, "Belediye sağ olsun bize her gün 3 tane uzun körüklü belediye otobüsü gönderiyor. Aynı metrobüs gibi şöyle kocaman araç gönderdi, yoğunluk daha da azalsın diye. Çok enteresan bir şeyle karşılaştım burada: Şoförlerin çoğu AKP yönetimi döneminde buraya girdikleri için şu anda CHP'li yönetime karşı, CHP'de yönetimin halkın gözünde küçük düşmesi için, Ekrem İmamoğlu'nun halkın gözünde küçük düşmesi için elinden ne geliyorsa, şu anda bu şoför arkadaşlar yapıyorlar. Buradan Beyazıt'a kadar hiçbir durağa girmeden öyle basıp gidiyorlar, akşama kadar bu arabaları burada harıl harıl çalıştırıp mazot yakıyor kontağı dahi kapatmıyorlar" diye konuştu.

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