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İyi Partili Dervişoğlu ile AKP'li Tosun arasında sert tartışma: Ya sen ne kadar boş bir adammışsın

07 Temmuz 2020 11:02

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AKP eski milletvekili Resul Tosun ile canlı yayında tartışma yaşandı. Dervişoğlu yaşanan tartışmada Tosun'a "Ya sen ne kadar boş bir adammışsın" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında AKP'nin 'çoklu baro' teklifi tartışıldı.

Baro başkanlarının 'çoklu baro' teklifine karşı yürümesinin 'Anayasal bir hak' olduğunu söyleyen Dervişoğlu'na Resul Tosun, "Valilik izin vermedi. Hâlâ savunuyorsun" deyince Dervişoğlu "Sana yazıklar olsun" diye konuştu.  

Resul Tosun'un, "İade ediyorum" şeklinde yanıt vermesinin ardından Dervişoğlu, "Neyi iade edersen et. Biraz terbiyeli ol. İnsanın sinirini bozma. Neyin cevabını verdin? Senin söylediğin muteber bir tane cümle yok ki cevap vereyim" dedi.

Tosun ise Müsavat Dervişoğlu'na "Saçmalıyorsun" şeklinde yanıt verdi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bu işin hiçbir tarafında yoksunuz. Bu tartışmalarla kamuoyunun beynini bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Ben anlatmaya çalışacağım ama siz doğruları dinlemekten rahatsız oluyorsunuz. Biraz saygılı olun"

Didem Arslan Yılmaz'dan da bir istekte bulunan Dervişoğlu, "Sizden bir istirhamım var. Beni programınıza konuk ederken konuklarınızı dikkatli seçmenizi istirham ediyorum. Ben böyle kamuoyunu rahatsız eden insanlarla tartışmak istemiyorum" dedi.

Bunun üzerine sinirler daha da gerilince araya Didem Arslan Yılmaz girdi. 

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